Путешествуй с выгодой: Сервис "МегаФон Путешествия" повышает кэшбэк на 25% и открывает возможность заказывать билеты на поезда и автобусы

МегаФон

Сервис "МегаФон Путешествия" расширил список туристических услуг, при заказе которых клиенты могут получить от 1,3% до 7,5% кэшбэка реальными деньгами на счет своего мобильного телефона. Помимо авиабилетов и туров, теперь пользователи могут заказывать через сервис железнодорожные и автобусные билеты.

На старте проекта "МегаФон Путешествия" летом 2018 года в рамках сервиса можно было забронировать и оплатить авиабилеты, отели и пакетные туры. Теперь список услуг расширился до 8, и клиенты могут заказать через портал экскурсии более чем в 400 городах по всему миру, трансферы, билеты на поезда и автобусы, оформить страховые полисы.

Новыми партнерами сервиса стали Tutu.ru, Tripster, Cherehapa, Kiwitaxi и Booking.com. При этом "МегаФон Путешествия" продолжает сотрудничать с Aviasales.ru и Level.Travel.

"Неавиационные услуги, например, страховки или экскурсии – самый быстрорастущий сегмент рынка. Путешественники, привыкшие самостоятельно бронировать авиабилеты и отели, готовы пробовать новые сервисы. Travelpayouts объединяет десятки предложений от туристических компаний и делает возможным программы поощрения клиентов, одна из которых реализована для абонентов МегаФона", - отмечает глава партнёрской сети Travelpayouts Иван Байдин.

Кэшбэк при оформлении туристических услуг через "МегаФон Путешествия" вырос примерно на четверть и составляет от 1,3% до 7,5%. Сумму, которая возвращается на счет мобильного, можно потратить на услуги связи или перевести близким на их счёт телефона. Абоненты "МегаФона" могут использовать эти средства для бесконтактных платежей через Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay, а также потратить их на интернет-покупки или снять в банкомате при помощи банковской карты "МегаФона".

"За несколько месяцев работы нашего сервиса мы увидели, что он пользуется спросом у пользователей, которые не хотят переплачивать, ищут наиболее выгодные предложения на туристическом рынке и рады возможности получить кэшбэк с затрат на путешествия. В преддверии новогодних праздников мы расширили возможности "МегаФон Путешествий", и теперь с помощью нашего сервиса можно заранее спланировать все нюансы поездки, получив дополнительную выгоду", - рассказал руководитель по развитию партнерств "МегаФона" Максим Казанкин.

Статистика по пользователям "МегаФон Путешествия":

Чаще всего пользователи "МегаФон Путешествия" покупают авиабилеты. На втором месте по популярности комплексные туры. Третье место делят экскурсии, отели и ж/д билеты.

Большинство клиентов сервиса – мужчины (63%). С точки зрения возраста преобладает категория 25-34-летних (34%), затем идут 35-44-летние (27%), замыкают тройку клиенты 45-54 лет (16%).

Среди ТОП-10 регионов по посетителям сайта лидирует Москва, на втором месте Санкт-Петербург, затем Краснодарский край, Московская область, Башкортостан, Свердловская область, Самарская область, Татарстан, Нижегородская область и Новосибирская область.