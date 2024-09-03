ВТБ будет обслуживать клиентов на 13 иностранных языках

ВТБ первым из российских банков в тестовом режиме запустил обслуживание клиентов на 13 иностранных языках. Взаимодействие с пользователем осуществляется при помощи онлайн-переводчика, встроенного в планшет, который используют в отделениях сотрудники банка. Сервис мгновенно распознает и переводит речь пользователя, позволяя производить основные банковские операции. Об этом в рамках ВЭФ-2024 сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Для общения с клиентами уже доступны китайский, корейский, индийский (хинди), непальский, пакистанский (урду), арабский, азербайджанский, немецкий, французский, английский, испанский, а также узбекский и таджикский языки. Со временем перечень языков может быть увеличен.

В тестировании пока принимают участие отделения в Москве, Благовещенске, Южно-Сахалинске, Чите. По итогам пилотного проекта сервис может получить более широкое применение в офисной сети ВТБ.

"С учетом роста экономических связей России с дружественными странами, мы видим высокий интерес иностранцев к нашим банковским продуктам и сервисам. Главная проблема всегда – это языковой барьер, который мы будем убирать за счет "умных" технологий в общении и создавать максимально комфортные условия для обслуживания", – прокомментиро вал Георгий Горшков.

"Все общение клиента с сотрудником банка происходит в наших защищенных каналах. Это особенно важно в процессе цифровой трансформации банка, построении импортонезависимой ИТ-инфраструктуры одного из ключевых банков страны, опорного партнера государства", – отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.