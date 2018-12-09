В Тюменском Доме ребенка внедряют современные методы реабилитации

В Тюменском Доме ребенка практикуют комплексную реабилитацию, которая включает раннюю диагностику врожденной или приобретенной патологии, коррекционные медицинские, психологические, педагогические мероприятия. Это современный подход к оказанию медико-социального сопровождения детей-сирот.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, Дом ребенка оборудован игровым и реабилитационным оборудованием, пособиями для логопедической и психолого-педагогической работы. С момента поступления на каждого малыша заводится индивидуальный дневник развития, куда заносятся данные об особенностях поведения, характере сна, бодрствования, уровне его нервно-психического развития, планируется работа на ближайший месяц, отмечаются любые изменения.

"Большое внимание уделяется формированию навыков самообслуживания, а также социализации детей - проводятся прогулки 2-3 раза в день, экскурсии в магазины, на пешеходный бульвар, в аптеки. Воспитанники катаются на аттракционах, знакомятся с общественным транспортом на улицах города, катаются на лошадях и просто гуляют по улицам", - прокомментировала пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

Отметим, в Тюменском специализированном доме ребенка в "семейных группах" проживают дети с рождения до четырех лет. С начала 2018 года в Доме ребенка побывало 238 детей, из них 135 уже нашли семью. Задача сотрудников - создать для малышей условия, приближенные к домашним, поэтому было принято решение перейти на воспитательную работу по "семейному типу".