Работы юных тюменских художников высоко оценили на международном конкурсе

15:34 08 декабря 2018
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pixabay.com

Воспитанники центра технического творчества "Юный техник" Тюменского района Наталья Никитина и Марат Хамидуллин одержали победу в Международном конкурсе изобразительного искусства "Я – художник".

Как пишет "Мегатюмень", в конкурсе участвовали девочки и мальчики из разных стран в возрасте от 4 до 18 лет. Подготовиться к конкурсу юным тюменцам помогла педагог Анастасия Петрова.

Учащаяся Новотарманской школы Наталья Никитина представила на конкурс работу "Лисичка – сестричка". А учащийся Тюменского колледжа водного транспорта Марат покорил жюри "Сказочным индейцем".

Международный конкурс "Я – художник", организованный интеллектуальным центром дистанционных технологий "Новое поколение" (г. Москва), создан для открытия и продвижения новых лиц и талантов в мир творчества по всему миру. Это чудесная возможность овладеть искусством, найти свой стиль и обрести индивидуальность, развить чувство прекрасного и осознать полный ярких и незабываемых впечатлений мир.

Теги: дети , конкурс , творчество , художники
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