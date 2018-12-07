Ученики тюменской школы вышли на зарядку с чемпионами

Зарядку для учеников тюменской школы №92 (Гондатти, 13) провела 6 декабря двукратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы по бодибилдингу, посол ГТО в Тюменской области, депутат Тюменской гордумы Наталья Проскурякова. Вместе с ней физические упражнения ребятам показывал абсолютный чемпион России и международных соревнований "Гран-При России" по бодибилдингу Артем Терентьев.
Наталья Проскурякова отметила, что главная цель такой зарядки – поделиться с детьми положительными эмоциями, познакомить их с чемпионами и тем самым мотивировать на занятия спортом.
"Мотивация всегда связана с эмоциями. Если нам, взрослым, нравится заниматься физическими упражнениями, мы с радостью делимся опытом, дети это чувствуют. А когда представляешь им чемпионов, показываешь награды, завоеванные честным трудом в борьбе, многие загораются стремлением продолжать тренировки. Я вспоминаю себя в школьные годы: чемпионы не проводили для нас уроков, мы видели их только на соревнованиях, но именно тогда я понимала, к чему хочу стремиться", - поделилась Наталья Проскурякова.
По ее словам, школьники продемонстрировали хорошие физические способности, достойно сдав нормы ГТО, что говорит о серьезном подходе к занятиям физкультурой как со стороны учителей, так и самих детей.
"Как депутату, мне хочется, чтобы наши учебные заведения и спортивные залы были в идеальном состоянии, достаточно укомплектованными, с хорошей материально-технической базой, чтобы дети могли попробовать себя в разных видах спорта и выбрать наиболее интересный. К счастью, в большинстве тюменских школ такие условия созданы", - добавила чемпионка.
Традиционная акция "Зарядка с чемпионом" проходит в рамках проекта ОНФ "Легенды спорта – детям". Ранее в Тюмени мастер-классы для детей провели олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, многократный чемпион мира и Европы по боксу Евгений Макаренко и его тренер Василий Вольф, а также тренер знаменитого Кости Цзю - Владимир Черня.
Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин:
Мастер-классы и массовые зарядки дают возможность детям познакомиться с именитыми спортсменами, получить от них полезные жизненные советы, рекомендации, поучаствовать в настоящих тренировках с чемпионами. Такие встречи – отличный стимул, чтобы вести здоровый образ жизни, начать заниматься спортом или получить мотивацию для дальнейшего развития.
Представитель Центрального штаба ОНФ Светлана Галактионова:
Дети должны расти сильными, любить спорт и иметь возможность им заниматься, уметь постоять за себя. Лидер нашего движения, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал необходимость развития как детского, так и дворового спорта. Важно не только заниматься развитием спортивных детско-юношеских школ, но и создавать возможности вовлечения в спортивную жизнь всех детей. Поэтому проект "Легенды спорта – детям" затронет все регионы страны.
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