Ученики тюменской школы вышли на зарядку с чемпионами

Фото Александра Пересторонина

Зарядку для учеников тюменской школы №92 (Гондатти, 13) провела 6 декабря двукратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы по бодибилдингу, посол ГТО в Тюменской области, депутат Тюменской гордумы Наталья Проскурякова. Вместе с ней физические упражнения ребятам показывал абсолютный чемпион России и международных соревнований "Гран-При России" по бодибилдингу Артем Терентьев.

Наталья Проскурякова отметила, что главная цель такой зарядки – поделиться с детьми положительными эмоциями, познакомить их с чемпионами и тем самым мотивировать на занятия спортом.

"Мотивация всегда связана с эмоциями. Если нам, взрослым, нравится заниматься физическими упражнениями, мы с радостью делимся опытом, дети это чувствуют. А когда представляешь им чемпионов, показываешь награды, завоеванные честным трудом в борьбе, многие загораются стремлением продолжать тренировки. Я вспоминаю себя в школьные годы: чемпионы не проводили для нас уроков, мы видели их только на соревнованиях, но именно тогда я понимала, к чему хочу стремиться", - поделилась Наталья Проскурякова.

По ее словам, школьники продемонстрировали хорошие физические способности, достойно сдав нормы ГТО, что говорит о серьезном подходе к занятиям физкультурой как со стороны учителей, так и самих детей.

"Как депутату, мне хочется, чтобы наши учебные заведения и спортивные залы были в идеальном состоянии, достаточно укомплектованными, с хорошей материально-технической базой, чтобы дети могли попробовать себя в разных видах спорта и выбрать наиболее интересный. К счастью, в большинстве тюменских школ такие условия созданы", - добавила чемпионка.

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Традиционная акция "Зарядка с чемпионом" проходит в рамках проекта ОНФ "Легенды спорта – детям". Ранее в Тюмени мастер-классы для детей провели олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, многократный чемпион мира и Европы по боксу Евгений Макаренко и его тренер Василий Вольф, а также тренер знаменитого Кости Цзю - Владимир Черня.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин:

Мастер-классы и массовые зарядки дают возможность детям познакомиться с именитыми спортсменами, получить от них полезные жизненные советы, рекомендации, поучаствовать в настоящих тренировках с чемпионами. Такие встречи – отличный стимул, чтобы вести здоровый образ жизни, начать заниматься спортом или получить мотивацию для дальнейшего развития.

Представитель Центрального штаба ОНФ Светлана Галактионова: