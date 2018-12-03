Тюменское телешоу получило бронзовую награду "ТЭФИ-Регион-2018"

На престижном телевизионном конкурсе "ТЭФИ-Регион – 2018" вручили бронзовую статуэтку Орфея телеканалу "Тюменское время" за программу "Утро с вами". Шоу было заявлено в номинации "Ежедневная утренняя программа".

Как рассказал ведущий программы Андрей Сапегин, общая тематика выпуска – туризм в Тюменской области. Как оказалось, телевизионщикам удалось выделиться на фоне других утренних шоу России за счет нестандартной студии и использования множества локаций.

"Когда сказали "Тюмень", мы заорали и пошли на сцену. Только на записи я услышал, что меня три раза спросили, что там за рецепт карася был в выпуске. А я шел в вакууме, ничего не замечал. И при том, что я 300 раз на сцене был раньше, волнение можно сравнить только с рождением дочери", - признался Сапегин в интервью "Вслух.ру".

Для российских телеведущих бронзовый Орфей – высокое достижение. По словам журналистов, Орфей будет жить в студии шоу и находиться в кадре.

Напомним, в 2017 году тюменский телеканал уже становился обладателем престижной награды: тогда фильм "Случайный вальс" завоевал 7-килограммовую статуэтку Орфея в номинации "Телевизионный художественный фильм/сериал". А первым тюменским победителем "ТЭФИ-Регион" в 2003 году стала телеведущая "Тюменского времени" Ольга Солоницына в номинации "Ведущий информационной программы".