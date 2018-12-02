Для детей из тюменского центра "Родник" устроили праздник

Праздник под названием "Город больших и малых детских Побед" провели для ребят, отдыхающих в тюменском областном реабилитационном центре "Родник" в преддверии Международного дня инвалидов.

Как рассказали в департаменте социального развития Тюменской области, дети с ограниченными возможностями здоровья в центре Родник" не только проходят необходимые медицинские процедуры, но также весело и с пользой проводят свободное время. Во время праздничного путешествия в необычный "город" их ждали интересные встречи и увлекательные занятия. На площади "Отличного здоровья" медработники рассказывали о здоровом образе жизни. В скверах "Активного движения" и "Спортивных достижений" предстояло научиться поддерживать хорошую физическую форму.

Педагоги-психологи на улице "Самопознания" научили развивать внимание, память, мышление. Станция "Театральная" пригласила первых "жителей" на театральные игры. А еще жители города гуляли по парку "Беззаботных развлечений", где состоялись танцевальные игры. На Арт-бульваре ребята и взрослые учились мастерить оригинальные подарки своими руками и смогли превратиться в любимых героев с помощью аквагрима. На проспекте "Веселых говорушек" они пробовали на себе эффективные техники развития речи.