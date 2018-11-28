Тюменцы присоединятся к акции #Янебоюсьузнать

Завтра, 29 ноября, мобильная экспресс-лаборатория добровольного анонимного тестирования на определение ВИЧ-статуса будет работать с 10 до 13 часов возле мультицентра "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1). Бесплатно сдать тест на ВИЧ смогут все желающие.

"Команда мультицентра "Моя территория", решившая провести для жителей города бесплатную акцию, тоже присоединяется к ней. Существует мнение, что зачастую людям страшно провериться и получить результат. О диагнозе нужно знать и не бояться его. К этому мы призываем тюменцев", — отметила руководитель мультицентра Мария Федоренко.

Напомним, еще одна акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, пройдет в Тюмени 1 декабря в ТРЦ "Тюмень Сити Молл". С 12 часов тюменцы смогут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ в передвижной лаборатории, а также проконсультироваться со специалистом Центра по профилактике и борьбе со СПИДом.