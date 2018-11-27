Павел Астахов расскажет тюменцам, как защитить бизнес от конкурентов, рейдеров и силовиков

Фото - Исполнительный комитет ТРО ООО "Деловая Россия"

Президент Коллегии адвокатов Павел Астахов 3 декабря проведет в Тюмени семинар "Система Астахова: приемы защиты предпринимателя".

Ожидается, что участникам встречи известный адвокат расскажет:

- как защитить бизнес

- Что делать, если конкуренты объединились с правоохранителями

- Как дать отпор современным рейдерам

- Кому можно доверять.

Организаторы отмечают, что все примеры - из личного адвокатского опыта спикера, а советы отработаны на практике, полученные на мероприятии знания сберегут жизнь компании.

Семинар состоится 3 декабря в Тюменском технопарке (Республики 142), начало в 14:00.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте. Количество мест ограничено.

Организатором мероприятия выступает Тюменское региональное отделение "Деловой России" при поддержке "Инвестиционного агентства Тюменской области".