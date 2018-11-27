Павел Астахов расскажет тюменцам, как защитить бизнес от конкурентов, рейдеров и силовиков

Президент Коллегии адвокатов Павел Астахов 3 декабря проведет в Тюмени семинар "Система Астахова: приемы защиты предпринимателя".
Ожидается, что участникам встречи известный адвокат расскажет:
- как защитить бизнес
- Что делать, если конкуренты объединились с правоохранителями
- Как дать отпор современным рейдерам
- Кому можно доверять.
Организаторы отмечают, что все примеры - из личного адвокатского опыта спикера, а советы отработаны на практике, полученные на мероприятии знания сберегут жизнь компании.
Семинар состоится 3 декабря в Тюменском технопарке (Республики 142), начало в 14:00.
Участие бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте. Количество мест ограничено.
Организатором мероприятия выступает Тюменское региональное отделение "Деловой России" при поддержке "Инвестиционного агентства Тюменской области".
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