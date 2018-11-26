В Тюмени открылась горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

В рамках всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД" управление Роспотребнадзора по Тюменской области с 26 ноября по 7 декабря организует работу горячей линии по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Специалисты-эпидемиологи проконсультируют всех обратившихся граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, безопасного поведения, а также предоставят информацию о том, где можно пройти анонимное обследование с предварительной и последующей консультацией врача.

Номера горячей лини: 8-9044-92-92-30, 8(3452) 20-95-35. Часы работы горячей линии: пн–чт: 9.00–18.00, пятница: 9.00–16.45, перерыв: 13.00–13.45.