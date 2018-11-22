В Тюмени пройдет выставка фотографа, который никогда не видел своих работ

Фото: группа "Выставка фотографии "Просто жить"" / vk.com

Фотовыставка "Просто жить" откроется в эту субботу, 24 ноября, в пространстве "8BY10" (ул. Осипенко, 81). Автор работ — слепой фотограф Николай Мирюгин из Ялуторовска, который с детства живет с одним процентом зрения.

Процесс съемки на аналоговый фотоаппарат был выстроен на слух. Николай учился на физико-математическом факультете, поэтому, зная фокусное расстояние, ориентировался на сколько объект удален в пространстве. После проявки пленки, за определенное время, подносил ее максимально близко под увеличительным стеклом, чтобы понять, появилось ли вообще изображение. Сам он отмечает, что эта выставка — диалог о возможности жизни, о собственном выборе, ведь не имеет значения, как ты ощущаешь действительность. "Жить сложно, часто непонятно, иногда нужно пересиливать себя. Кому-то проще с рождения, но все это лишь означает, что у любого человека есть возможность на жизнь: совершать свои ошибки, выбор и побеждать", — делится фотограф.

Николай учился в институте, узнавая после занятий, что было написано на доске, ходил на шахматы, занимался спортом, катался на велосипеде, был дважды женат. Сейчас ему 78 лет, он преподает в школе для слабовидящих и является заслуженным педагогом.

"Мы решили организовать выставку Николая Петровича, потому что сами негативы и пленки нас поразили красотой и неуловимым моментов. Только после того, как мы их увидели, выяснилось, что их автор слеп. Необычным является в снимках то, что фотографии гармоничны, они не постановочные, сделанные будто специально, ведь у фотографа нет таких визуальных критериев. Никаких высокопарных идей и смыслов, но от того работы еще более ценны", — рассказывает организатор выставки София Гинсбург. Вместе с фильмом-инсталляцией этот проект выиграл грант в конкурсе "Моя идея" в размере 94 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мультицентра "Моя территория".

Открытие выставки пройдет 24 ноября в 15 часов. Она продлится до 9 декабря. Вход свободный.