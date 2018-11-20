Тюменцев угощают авторским кофе

До 23 ноября по утрам, с 10 до 12 часов, тюменцы могут бесплатно побаловать себя креативным кофе от международного проекта CreativeMornings. Чобы его получить, необходимо лишь назвать кодовое слово "Креативный кофе".

Команда проекта совместно с кофейней "Соседи" (Орджоникидзе, 63А) приглашают всех желающих принять участие в акции и взбодриться с утра, начав день с горячего кофе.

25 ноября в BoozeUp баре (Советская, 21) пройдет восемнадцатая международная лекция-завтрак CreativeMornings на тему "Рестарт". Вместе со спикером Виталием Лазаренко, комиксистом, иллюстратором и сооснователем магазина комиксов SPACE COW, тюменцы узнают, как изменить взгляды на привычные вещи, избавиться от страха выйти из зоны комфорта, поменять род деятельности, начать заниматься любимым делом и зарабатывать на этом, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Начало в 10:00. Вход свободный, но нужна регистрация.

Интеллектуальные лекции-завтраки CreativeMornings бесплатные и каждый месяц проходят в 188 городах мира, включая Нью-Йорк, Париж, Лондон, Стокгольм, Тель-Авив и Берлин, — и этот список постоянно растет. В России к проекту присоединились Москва, Санкт-Петербург и Тюмень. Всего креативные завтраки в Тюмени посетили более 1000 слушателей.