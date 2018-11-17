"Интерактивная песочница" оздоравливает юных тюменцев

В тюменском областном реабилитационном центре "Родник" появилась "интерактивная песочница" для коррекционной работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Новое оборудование позволяет в режиме реального времени изучать цвета, формы, размеры предметов, группировать по нескольким сенсорным признакам, рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Создавая различные ландшафты на песке, ребенок может менять текстуру и цвет песка в зависимости от его высоты. Под его руками материализуется реалистичная картина природы, живого вулкана, движущейся воды…

Комплекс помогает детям в развитии мелкой моторики, тактильных ощущений, пространственного мышления и речи. Занятия в песочнице построены как диалог между педагогом и ребёнком. Это расширяет словарный запас воспитанника, учит логическому построению фраз и текстов, развивает память. Можно работать как в мини-группах, так и индивидуально.

Интерактивная песочница приобретена на средства гранта, выделенного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и стала частью программы помощи детям с расстройствами аутистического спектра в Тюменской области.