Стартовала продажа билетов на концерт "Ленинграда" в Тюмени

Фото агентства "Маргарита - Арт"

Концерт группировки "Ленинград" состоится в Тюмени во Дворце спорта 21 марта 2019 года, начало в 19:00. Продажа билетов стартовала на сайте агентства "Маргарита - Арт".

Исключительные российские музыканты способны собрать большой зал хотя бы один раз, единицы – дают два концерта подряд. Один из таких артистов – Сергей Шнуров. Он не просто говорит со своими поклонниками о том, что их волнует. Он делает это невероятно музыкально, артистично и талантливо.

"Ленинград" – одна из самых популярных музыкальных групп в современной России. Коллектив отказался от традиционного подхода с выпуском полноценных альбомов и периодически выпускает новые песни и клипы, которые раз за разом обретают вирусную популярность и становятся в ряд с заслуженными хитами группы.

Выиграть бесплатные билеты на предстоящее выступление в Тюмени можно будет в социальных сетях проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72". Следите за информацией в группе и не пропустите розыгрыш!

Каждый концерт группировки – это событие и шоу, сделанное на максимуме возможностей, которые способны обеспечить организаторы. "Ленинград" – команда, в которой каждый участник (от бэк-вокалисток до звукоинженеров) является суперпрофессионалом в своей области.

Напомним, что в 2017 году группировка отметила свое двадцатилетие масштабным мировым туром. Проект "Афиша Тюмень" также разыгрывал бесплатные билеты на концерт в Тюмени, в конкурсе приняли участие более 1,5 тысяч человек.