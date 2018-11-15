Ялуторовск готовится к юбилейным "Декабристским вечерам"

Фото предоставлено пресс-службой департамента культуры Тюменской области

Тридцатый по счету областной историко-культурный фестиваль "Декабристские вечера" стартует в Ялуторовске 7 декабря. Как и прежде, организаторы постараются привлечь внимание сообщества к сохранению и развитию наследия декабристов.

На 7 декабря запланированы митинг на площади Декабристов, торжественное открытие фестиваля с участием потомков декабристов, а также концерт "Души прекрасные порывы" во дворце культуры с участием хоровой капеллы Тюменской филармонии.

В программе фестиваля традиционные мероприятия: презентации выставок, интерактивные экскурсии, исторические балы для детей и студентов, салонные вечера, тематические часы и беседы, конкурс рисунков. Впервые в рамках фестиваля пройдет подведение итогов литературно-краеведческого конкурса имени Николая Зубарева.

14 декабря, в день восстания, к могилам декабристов на мемориально-духовном комплексе будут торжественно возложены цветы, а завершится фестиваль концертом солистов, ансамблей и хоров "Музыкальные кружева" Детской школы искусств имени Саввы Мамонтова, сообщили в областном департаменте культуры.