О достижениях тюменских квнщиков расскажут в прямом эфире

Фото: Региональная лига «ЗАПСИБ» МС КВН | Тюмень

Прямой эфир, посвященный теме создания Клуба Весёлых и Находчивых в Тюменской области и достижениям тюменских квнщиков, состоится 14 ноября.

Как сообщает "Мой Портал", историями о достижениях своих подопечных, о жизни в игре и после нее поделится Лариса Антропова, которая более четверти века возглавляет Тюменский городской клуб КВН. Руководитель Школы КВН ТюмГМУ Шухрат Маматахунов поведает о творческом пути своих команд и многом другом.

Также на эфир придут представители региональной лиги "ЗАПСИБ". Здесь стоит отметить, что неофициальная лига КВН действует в Тюменской области с 2002 года. Формат проведения представлял собой стандартную схему, состоящую из фестиваля, 1/8 финала, 1/4 финала, полуфинала и финала игр КВН. С 2012 года сезон проходил в формате серии Открытых Кубков КВН Тюменской области (Зимний, Осенний и Весенний). Сейчас же, Лига получила официальный статус – региональной.

Во время эфира покажут и видеоролик с тюменскими командами, которые когда-то заявили о себе на всю страну, выступив в Высшей Лиге КВН.

Кроме этого, будут разыграны билеты на финал лиги КВН "ЗАПСИБ". Игра пройдет 1 декабря в 19:00 во Дворце творчества и спорта "Пионер". За звание чемпиона сезона будут бороться: "Тихий Омут" из Омутинского, "Джентльмены удачи" из Кургана, "Русь" из Тюмени, "Столик", Чулым, "Балаганчик", Салым и ярославский "Стив Джобс".