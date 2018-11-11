Тюменцы готовят новогодние подарки для "особых" детей

11:47 11 ноября 2018
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Тюменцам предлагают поучаствовать в акции фонда "Поддержка" по подготовке новогодних подарков для детей с инвалидностью. О своих пожеланиях ребята рассказали в письмах.

"Более 300 детей продолжают писать трогательные искренние письма Деду Морозу. Мы приглашаем жителей Тюмени побывать в роли деда Мороза и исполнить желания. Для участия можно принести подарок или помочь деньгами", - рассказала руководитель фонда Людмила Бочарникова.

Пожелания "особых" юных тюменцев самые разные: кто-то хочет игрушки, другие – новую одежду или полезные гаджеты. Почитать письма можно в официальной группе фонда (https://vk.com/club53048925), пишет "Вслух.ру".

Напомним, горожане не раз оказывали поддержку детям с инвалидностью: приобретали материалы для творчества, собирали ребят в школу.

Теги: благотворительность , дети-инвалиды , Новый Год , подарки
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