Тюменцы готовят новогодние подарки для "особых" детей

Тюменцам предлагают поучаствовать в акции фонда "Поддержка" по подготовке новогодних подарков для детей с инвалидностью. О своих пожеланиях ребята рассказали в письмах.
"Более 300 детей продолжают писать трогательные искренние письма Деду Морозу. Мы приглашаем жителей Тюмени побывать в роли деда Мороза и исполнить желания. Для участия можно принести подарок или помочь деньгами", - рассказала руководитель фонда Людмила Бочарникова.
Пожелания "особых" юных тюменцев самые разные: кто-то хочет игрушки, другие – новую одежду или полезные гаджеты. Почитать письма можно в официальной группе фонда (https://vk.com/club53048925), пишет "Вслух.ру".
Напомним, горожане не раз оказывали поддержку детям с инвалидностью: приобретали материалы для творчества, собирали ребят в школу.
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