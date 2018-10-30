Молодежь Тюмени провела песенный флэшмоб в честь юбилея комсомола

Накануне 100-летия комсомола, 27 октября, бойцы тюменских студотрядов на импровизированной сцене возле памятника Юрию Эрвье пели песни о любви и дружбе и рассказывали прохожим о пользе добрых дел.
"Дух комсомола жив и студенческие отряды пропитаны им: мы есть и готовы трудиться на благо людей. Добрые дела нужно совершать, во-первых, потому что они меняют человека, а, во-вторых, они важны для нуждающихся в помощи, — считает комиссар студотряда "Медик" Артур Павлов.
Возле памятника была установлена меловая доска добрых дел. Жители города могли рассказать о делах, которые они планируют совершить до конца 2018 года. Подобные доски были акже установлены в мультицентре "Моя территория" и молодёжном театральном центре "Космос".
Флешмобом тюменцы смогли присоединиться к челленжу добрых дел, которые запустили молодежные сообщества города этим летом. Они начали делать публикации в сети под хэштегом #комсомолодость с материалами о добрых поступках в духе комсомольцев в социальной сети Вконтакте и Инстаграме.
"Сегодняшняя акция, приурочена к столетию комсомола, мы хотели показать, что помним и чтим комсомольцев, которые отдавали свою молодость на благо и совершение добрых дел, — Мария Федоренко, руководитель мультицентра "Моя территория".
Челлендж добрых дел запустили в Тюмени в конце августа. В качестве инициаторов выступила редакция "Моего портала": молодые журналисты создали надпись из цветов ВЛКСМ в сквере Семена Пацко. Поддержали инициативу молодежные сообщества города: тюменцы собирали одежду и канцелярию для многодетных семей, проводили спортивные соревнования для воспитанников школы-интерната, дарили спортивное оборудование детскому дому, устраивали открытые кинопоказы, раздавали воздушные шары, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".
Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) или комсомо́л (сокращение от Коммунистический союз молодёжи) создан как Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ) 29 октября 1918 года. В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в возрасте 14—28 лет.
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