Актеру Тюменского драмтеатра Сергею Скобелеву присвоили почетное звание

17 августа на праздновании Дня Тюменской области одному из ведущих актеров Тюменского Большого драматического театра Сергею Скобелеву было присвоено звание "Почетный работник культуры и искусства Тюменской области".

"С одной стороны, успех – важная награда для любого артиста. С другой, получить признание от города, области, в которой ты живешь тоже не мало важно", - признается Сергей Скобелев.

Это первая награда такого уровня для артиста. По словам Сергея, получить ее было очень волнительно, особенно из рук ВРИО губернатора Александра Моора.

В Тюменском БДТ Сергей служит уже 18 лет. За это время ему поступало несколько предложений от других театров, но родной театр ему дороже, а Тюмень – лучший город земли и переезжать он не хочет.

Сегодня Сергей Скобелев приступает к репетициям нового спектакля "Призраки", премьера которого назначена на начало ноября. Желаем ему новых интересных ролей и творческого развития на сцене Тюменского БДТ.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.