Вместе отпраздновать День знаний приглашает "Орфей"

Праздничная программа "Здравствуй, страна знаний!" состоится на базе Дома культуры "Орфей" 1 сентября в 12 часов. Гостей ждет торжественный концерт, массовые игры и театрализованное представление.
В концерте примут участие творческие коллективы ДК "Орфей", среди которых волонтерское движение "Молодежка", вокальный кружок "До-ми-соль-ка", ансамбль современного танца "Фантазия" и студия танца "FlightDance".
Во время праздничной программы дети и родители окунутся в увлекательный мир игр и театрализации, а также смогут оставить свой след на волшебном Дереве Знаний.
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