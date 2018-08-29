Вместе отпраздновать День знаний приглашает "Орфей"

Праздничная программа "Здравствуй, страна знаний!" состоится на базе Дома культуры "Орфей" 1 сентября в 12 часов. Гостей ждет торжественный концерт, массовые игры и театрализованное представление.

В концерте примут участие творческие коллективы ДК "Орфей", среди которых волонтерское движение "Молодежка", вокальный кружок "До-ми-соль-ка", ансамбль современного танца "Фантазия" и студия танца "FlightDance".

Во время праздничной программы дети и родители окунутся в увлекательный мир игр и театрализации, а также смогут оставить свой след на волшебном Дереве Знаний.