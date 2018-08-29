В Тюмени состоится митинг в День памяти жертв террористического акта в Беслане

Митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, состоится 3 сентября с 17 до 20 часов на Центральной площади у правительства Тюменской области, сообщили в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень".

3 сентября – День памяти жертв террористического акта в городе Беслан. Трагические события 2004 года объединили граждан мира в намерении противостоять терроризму как национальному, так и международному.

В этот день повсеместно проходят мероприятия в память о погибших заложниках и сотрудниках правоохранительных органов.