В тюменском музейном комплексе состоялась первая регистрация брака

Первая церемония бракосочетания состоялась в музейном комплексе имени Ивана Словцова 18 августа. Зарегистрировал брак сотрудник ЗАГСа, сообщили в пресс-службе тюменского музейно-просветительского объединения.
Церемония проходила в музейных декорациях, изготовленных специально для создания удивительной и неповторимой обстановки.
Постановление, разрешающее регистрировать брак в театрах, музеях и домах культуры Тюменской области, в феврале 2018 года принял Владимир Якушев, будучи губернатором Тюменской области.
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