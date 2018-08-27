В тюменском музейном комплексе состоялась первая регистрация брака

17:06 27 августа 2018
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Первая церемония бракосочетания состоялась в музейном комплексе имени Ивана Словцова 18 августа. Зарегистрировал брак сотрудник ЗАГСа, сообщили в пресс-службе тюменского музейно-просветительского объединения.

Церемония проходила в музейных декорациях, изготовленных специально для создания удивительной и неповторимой обстановки. 

Постановление, разрешающее регистрировать брак в театрах, музеях и домах культуры Тюменской области, в феврале 2018 года принял Владимир Якушев, будучи губернатором Тюменской области.

Теги: брак , Владимир Якушев , музей , свадьба
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