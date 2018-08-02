У Центра профилактики и борьбы со СПИД в Тюмени новый руководитель

На должность главного врача ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД" назначен Владимир Романов. Последние несколько лет он возглавлял медико-санитарную часть Тюменского госуниверситета.

Как отмечают в пресс-службе медучреждения, сейчас мировое сообщество поставило глобальной целью полное прекращение эпидемии ВИЧ-инфекции к 2030 году. По замечанию Владимира Романова, перед Центром в Тюмени стоят большие задачи:"Сложность противодействия ВИЧ-инфекции в том, что это не только медицинская проблема. Здесь тесное переплетение социального, общественного, медицинского аспектов. Но, вне сомнения, профессионализм наших сотрудников, инновационный подход к профилактике ВИЧ-инфекции, противодействию распространения этого заболевания, неравнодушие общественных, гражданских сообществ Тюменской области помогут нам достичь намеченной цели".

Докторскую карьеру выпускник Тюменской государственной медицинской академии начал в должности врача-хирурга в уголовно-исполнительной системе. За 7,5 лет службы в федеральной системе исполнения наказаний он выполнял обязанности заместителя начальника по лечебно-профилактической работе учреждения исполнения наказаний "Исправительная колония №4", начальника филиала больницы.