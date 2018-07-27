Психологи центра "Семья" приглашают тюменцев на онлайн-конференцию

Онлайн-конференция "Безопасность ребенка дома и на улице" состоится 1 августа на сайте для родителей "Детки". На вопросы пользователей ответят ведущие специалисты регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" — ведущие психологи Джамиля Достовалова и Ольга Кирпичник, а также педагог-психолог Евгения Козырева, сообщили в пресс-службе центра.

"Тема детской безопасности выбрана нами не случайно, — отмечает директор регионального центра "Семья" Елена Перминова, — за последнее время увеличилось число несчастных случаев с участием детей. Все мы знаем, как остро сейчас стоит тема выпадения из окон многоэтажных домов, участились случаи травматизации на детских и спортивных площадках. Специалисты нашего центра ответят на вопросы пользователей, расскажут о возрастных особенностях детей, влияющих на их безопасность, признаках, на которые стоит обратить внимание, чтобы обезопасить своего ребенка. Приглашаем всех желающих принять участие в конференции и благодарим сайт для родителей "Детки" за возможность выстраивания онлайн-диалога с родителями!"

Задавать свои вопросы можно уже сегодня, для этого необходимо перейти по ссылке http://www.detkityumen.ru/conference/online/167. Специалисты ответят на них 1 августа.