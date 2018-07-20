В Тюмени пройдет шоу комедийной импровизации

Театр комедийной импровизации BreakFastBand приглашает 21 июля тюменцев на шоу в честь своего дня рождения. Место и время организаторы сообщат лично каждому после регистрации в сообщениях группы во "Вконтакте".

Организаторы обещают, что событие будет интересно тем, кто любит новые нестандартные подходы в театре. Сам процесс выглядит так: актеры выходят на сцену, а зрители придумывают ситуации, которые актерам нужно творчески разрешить. На сцене нет декораций — простые мизансцены. Есть только люди и, например, стулья.

"В начале прошлого года я загорелся идеей театра импровизации. Было интересно и страшно одновременно, ведь ты действительно выходишь на сцену и не знаешь, что будет происходить. Идея так и осталась бы идеей, если бы я не выиграл грант на проведение первого в Тюмени фестиваля комедийной импровизации Theater Games. Не дождавшись его начала, собралась команда, и мы просто начали репетировать. И вот прошел год, мы уже делаем второй фестиваль. У нас есть свой зритель, и все только начинается", — рассказал руководитель театра комедийной импровизации BreakFastBand Олег Вешкурцев.

Всего в России 3 подобных фестиваля, которые собирают любителей театра такого формата. Олег отметил, что второй фестиваль комедийной импровизации пройдет в Тюмени в ноябре.