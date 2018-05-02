Продолжается прием заявок на Международный кинофестиваль "Ноль плюс"

16:37 02 мая 2018
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www.vsluh.ru
| Фото: www.vsluh.ru

Около 1,5 тысяч заявок поступило в оргкомитет пятого, юбилейного Международного кинофестиваля "Ноль плюс". Среди них – кинорежиссеры и студии не только из России, но также из Италии, Франции, Испании, Южной Кореи, Автралии, Германии и США.

Организаторы напоминают, что прием заявок продлится до 15 мая. В конкурсную программу войдут позитивные полнометражные и короткометражные игровые, научно-популярные и документальные фильмы, мультфильмы для детей, подростков, молодежи, родителей и учителей.

Подать заявку можно на сайте фестиваля: http://zeroplusff.ru/ в соответствующем разделе, пишет "Вслух.ру".

Напомним, международный кинофестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" был организован в Тюмени в 2013 году и ежегодно проходит в областной столице. На кинофестиваль заявляются молодые студии со всего мира. Пятый, юбилейный киносмотр состоится с 1 по 7 октября. Впервые на фестивале пройдет международный конкурс полнометражных игровых фильмов. Специально для юбилейного "Ноль плюс" ювелирный дом "Моисейкин" изготовит новую фирменную статуэтку.

Теги: дети , кино , кинофестиваль , культура , фестиваль
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