Тюменцам напоминают, как вести себя при встрече со змеей и чего не делать при укусе

В прошлом году в Тюмени только в мае–июне лечение после встречи с ядовитыми гадюками проходили 14 человек. Токсикологи ОКБ №1 советуют тюменцам, как не угодить в больницу в случае встречи со змеей.

Первая мера предосторожности — быть внимательными и надевать на даче и на прогулку в лес высокую обувь закрытого типа. Желательно — резиновые сапоги или кроссовки из жесткого материала, которые гадюка не сможет прокусить. В лесу стоит разгребать листву перед собой с помощью палки, чтобы случайно не наступить на рептилию.

Если встреча со змеей все же произошла, нужно напомнить себе, что змеи нападают "для защиты", и если ее не тревожить, то она уползет сама.

До сих пор существует мнение, что нужно накладывать жгут выше или ниже места укуса, отсасывать яд из ранки. "Только сухая и чистая повязка на область укуса", — предупреждает заведующая токсикологическим отделением ОКБ №1 Ирина Чайковская. Яд начинает всасываться в кровь в течение нескольких минут, поэтому резать, прижигать место укуса или отсасывать яд нет смысла.

"Если змея укусила за ногу, пострадавшего следует транспортировать до машины на руках. Это уменьшит распространение яда по телу. Дело в том, что яд распространяется по лимфатическим сосудам, а лимфоток происходит только при мышечной работе. Чтобы еще больше замедлить всасывание яда, к месту укуса можно приложить что-то холодное", — отмечают в пресс-службе медучреждения.

Специалисты напоминают, что в случае укуса змеи необходимо незамедлительно оказать первую помощь и позвонить в скорую.