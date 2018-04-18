В Тюменской области от укусов клещей пострадали 24 человека

По данным на 17 апреля, в Тюменской области зарегистрировано 24 обращения граждан по поводу присасывания клещей. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Случаев заболевания клещевым энцефалитом или боррелиозом не выявлено.

Напомним, что в этом году в регионе первый случай присасывания был зафиксирован 26 марта, он произошел в окрестностях Тюмени.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области, от клещевого энцефалита уже привито более 25 тысяч человек. Прививка против клещевого энцефалита является обязательной и бесплатной только для тех, кто имеет профессиональные риски заражения вирусом. Все остальные могут сделать прививки за собственный счет в поликлинике по месту жительства или в медицинском центре частной формы собственности, имеющем разрешение на данный вид деятельности. Вакцина против клещевого энцефалита уже есть в поликлиниках.

Курс вакцинации состоит из трех прививок: первая вакцинация, вторая через 2–4 недели, третья через год от второй. Вакцинироваться против клещевого энцефалита можно круглый год, но планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее двух недель до возможной встречи с клещом.

Обращаться за медицинской помощью в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше — желательно в первые сутки. В Тюмени пострадавшим от укуса клеща (и детям, и взрослым) помощь оказывают в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а).