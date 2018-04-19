Переезд из России в Канаду: с чего начать?

Переезд любого масштаба подразумевает определенные хлопоты, а особенно переезд за границу. Одной из наиболее привлекательных для россиян стран при иммиграции является Канада. Многие подумывают переехать туда, но не могут решиться. Прояснив некоторые вопросы, можно понять, что начать осуществление мечты совсем не сложно.

Начать планирование переезда в Канаду нужно с выбора оптимальной иммиграционной программы. К слову, правительство Канады строит большие планы по привлечению в страну мигрантов, поэтому выбор программ широкий.

Во-первых, канадские вузы реализуют собственные программы для иностранных студентов. Обязательным при поступлении в канадский университет или колледж является наличие результатов языкового теста. Зато процесс обучения можно совмещать с работой, и даже трудоустроиться в самом вузе, где проходит обучение. Также это дает больше гарантий на успешное будущее в Канаде.

Федеральная иммиграционная программа рассчитана на привлечение квалифицированных специалистов из-за рубежа, а также включает бизнес-иммиграцию для предпринимателей и инвесторов, иммиграцию по семейному классу, беженство и гуманитарные программы.

Кроме того, действуют местные, провинциальные иммиграционные программы. Например, в привлечении иностранцев заинтересованы такие провинции как Онтарио, Манитоба, Ньюфаундленд, Лабрадор и другие. В каждой провинции действуют собственные требования к переселенцам из других стран и меры их поддержки. Программы рассчитаны на разные категории граждан – от недавних выпускников вузов до квалифицированных кадров и их семей.

Еще один способ перебраться в Канаду – по рабочей визе. Получить ее могут граждане, желающие работать в Канаде, которые могли бы внести значительный вклад в экономику страны.

Канада - комфортное и постоянно развивающееся государство, заинтересованное в росте населения за счет притока иностранных граждан, в том числе из России. Возможность переехать есть у граждан многих категорий. Разобраться в нюансах иммиграционных программ и оформить все документы помогут в агентстве по вопросам иммиграции "BetterLife".

Специалисты компании занимаются полным спектром услуг, связанных с переездом в Канаду на постоянное место жительства или для временного пребывания. Клиентам помогают с поиском жилья и работы, оформлением детей в школу и детские сады. При этом отсутствует риск столкнуться с мошенниками – все услуги можно получить в одном месте при полной юридической защищенности.