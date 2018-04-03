Известный тренер Радислав Гандапас проведет в Тюмени уникальный бизнес-семинар

Известный тренер, специалист по лидерству Радислав Гандапас проведет в Тюмени уникальный бизнес-семинар "Скрипты и алгоритмы успеха".

26 мая 2018 года Радислав Гандапас раскроет проверенный и точный набор инструкций, описывающих последовательность действий. Семинар поможет участникам обрести статус и деньги, а также высшие ценности: счастье, свободу и независимость.

Изучение историй успеха людей разного масштаба показывает, что для его достижения есть свои сценарии и алгоритмы. Они сходны в разных сферах: в карьере и искусстве, в спорте и бизнесе.

Успех — это не состояние, это процесс. Многие считают успех делом случая, путая его с удачей. Они постоянно ждут, когда случится волшебная встреча или удивительное событие, которое приведет их к успеху. Однако, изучение историй людей разного масштаба в карьере и искусстве, в спорте и бизнесе — показывает, что в достижении успеха есть свои сценарии и свои алгоритмы.

Семинар Радислава Гандапаса - для тех, кто хочет достигать успеха во всех областях колеса жизни. Программа построена только на методиках и инструментах, из которых участники узнают про:

- профессиональный и личный успех;

- выбор предназначения;

- 5 опорных принципов успеха;

- воспитание детей – что мы можем сделать для них;

- методы повышенного дохода;

- стратегии достижения успеха и свободы и многое другое.

Останется только применить определённые алгоритмы. Оставить заявку на участие можно по ссылке: https://goo.gl/fKmJWE.

Организатор мероприятия - компания Malikspace.

Основатель компании Руслан Гафаров, выпускник бизнес программы МШУ "Сколково", имеет 2 высших образования, лидер бизнеса по версии ТПП РБ в 2015 году, имеет почетную награду в номинации "Бизнес" в 2016 году по версии журнала Собака.ру, под прямым руководством его команда организовала обучающие мероприятия в 40 городах и 7 странах, неоднократно получал благодарственные письма от организации "Опора России", от ассоциаций по организации предпринимательства.