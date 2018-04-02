Пасхальный фестиваль пройдет в Тюменской филармонии

14 апреля в рамках ХVII Московского Пасхального фестиваля на сцене Тюменской филармонии выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

Билеты на фестиваль в Тюмени можно приобрести в кассах филармонии или на сайте.

С 8 апреля по 9 мая 2018 года пройдет долгожданное событие в культурной жизни России – XVII Московский Пасхальный фестиваль. Он состоится при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Семнадцатый сезон станет одним из самых продолжительных и масштабных за всю историю Фестиваля – рекордный музыкальный марафон продлится 32 дня.

Отметим, что в прошлом году 23 апреля в концертном зале им. Ю. Гуляева состоялся долгожданный концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением гениального дирижера Валерия Гергиева. Всемирно известный коллектив выступил в нашем городе в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля. Нельзя не отметить высокий профессионализм музыкантов, их эмоциональный заряд. Оркестр подарил слушателям прекрасный вечер симфонической музыки! Они покорили тюменцев не только интересной программой, но и той безудержной страстью, с которой исполняли сочинения Стравинского, Штрауса, Чайковского. Познакомиться с оркестром Мариинского театра пришли 1200 тюменцев.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.