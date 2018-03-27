В музее Колокольниковых откроется выставка к 160-летию драмтеатра

Выставка "Весь мир – театр" откроется завтра, 28 марта, в музее "Усадьба Колокольниковых". Она посвящена 160-летию Тюменского драматического театра. В день открытия на нее можно попасть бесплатно.

На выставке будут представлены фотографии и документы народного артиста Г.И. Дьякова-Дьяченко, заслуженных артистов К.И. Кривской, Г.В. Баширова, уроженки Тюмени актрисы Н.Я. Кардонской. Там можно будет осмотреть настоящие раритеты: подлинный билет на посещение театра Текутьева и портрет купца и мецената К. Шешукова. Тюменцы смогут увидеть афиши и программы спектаклей советской эпохи.

Выставка организована Тюменским музейно-просветительским объединением при участии Тюменского драматического театра. Ее работа продлится до 25 мая 2018 года.

Открытие выставки состоится 28 марта в 16.00.