В музее Колокольниковых откроется выставка к 160-летию драмтеатра

Выставка "Весь мир – театр" откроется завтра, 28 марта, в музее "Усадьба Колокольниковых". Она посвящена 160-летию Тюменского драматического театра. В день открытия на нее можно попасть бесплатно.
На выставке будут представлены фотографии и документы народного артиста Г.И. Дьякова-Дьяченко, заслуженных артистов К.И. Кривской, Г.В. Баширова, уроженки Тюмени актрисы Н.Я. Кардонской. Там можно будет осмотреть настоящие раритеты: подлинный билет на посещение театра Текутьева и портрет купца и мецената К. Шешукова. Тюменцы смогут увидеть афиши и программы спектаклей советской эпохи.
Выставка организована Тюменским музейно-просветительским объединением при участии Тюменского драматического театра. Ее работа продлится до 25 мая 2018 года.
Открытие выставки состоится 28 марта в 16.00.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru