Альберт Суфианов пообщался со студентами тюменского медицинского колледжа

Главный врач Федерального центра нейрохирургии Тюмени, депутат Тюменской областной думы, заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, доктор медицинских наук, профессор Альберт Суфианов посетил тюменский медицинский колледж.

Во время визита он пообщался с директором учебного заведения Мариной Макаровой, познакомился с экспозицией музея колледжа и ответил на вопросы студентов.

Альберт Акрамович рассказал будущим медикам об истории создания Федерального центра нейрохирурги в Тюмени, отметив уникальность проекта и его необходимость для страны, о том, что врачи ФЦН стараются помочь даже самым тяжелым больным, которых оказались оперировать в других странах. Профессор также поделился некоторыми секретами успеха в медицинской профессии. На вопрос, насколько необходимо представителю медицинской профессии знать иностранный язык, он ответил:

"Чрезвычайно важно знать английский язык. Без него не получится построить карьеру. Я изучал английский самостоятельно, и это позволило мне побывать в разных странах, получить колоссальный опыт и много добиться. Например, я много учился и работал в Японии, в Германии, в США. Таким образом, получился необычный микс: хирургически я оперирую как японец, эндоскопически – как немец, на основании черепа – как американец. Я совершенствую себя на каждом шагу".

По словам профессора, свою основную миссию, помимо спасения жизней пациентов, он видит в обучении нового поколения специалистов, адаптированных к работе с цифровыми технологиями. Это касается медицинского персонала всех звеньев, включая медсестер.

1 /7

Отвечая на вопрос о профессиональном призвании, Альберт Суфианов сказал, что медик должен быть фанатом своего дела, с добротой относиться к каждому пациенту и осознавать, что жизнь любого человека бесценна.

"Мне с детства мама говорила, что самая благородная профессия – врач. Я пошел учиться, и мне повезло с преподавателями, которые разглядели во мне хирурга. Немного позже я понял, что мое направление – это именно нейрохирургия. Из детской нейрохирургии я перешел во взрослую и стал универсальным специалистом. Самое главное в нашей профессии – это желание помогать людям", – подчеркнул руководитель ФЦН Тюмени.

В общении со студентами и преподавателями медицинского колледжа Альберт Суфианов сказал, что он будет рад, если в профессиональную команду специалистов ФЦН придут способные, желающие работать с отдачей – выпускники колледжа.

"Медицинская сестра для нейрохирурга – это его правая рука. Во многом успех в лечении пациента зависит от специалистов среднего медицинского персонала", – акцентировал Альберт Акрамович.

Встреча студентов и преподавателей медицинского колледжа состоялась накануне важного политического события в стране – выборов президента России.