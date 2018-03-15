Тюменцев проверили на незаконное хранение оружия

В Тюменской области сотрудники полиции и центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению граждан, хранящих огнестрельное, газовое оружие и боеприпасы без соответствующего разрешения. Также они проверили порядок хранения огнестрельного оружия по местам жительства владельцев.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Тюменской области, в итоге было зафиксировано 120 нарушений по части правил оборота и хранения оружия, изъято 124 единицы оружия, 55 патронов, а также 2 единицы гладкоствольного оружия и 30 патронов, незаконно хранящихся у граждан. 24 единицы оружия различных видов и 46 патронов тюменцы сдали добровольно.