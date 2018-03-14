Тюменцы раскупили все билеты на концерт Билана

Популярный российский певец Дима Билан выступит с программой "Опять 35" в Тюмени 21 марта. Концерт начнется в ДК "Нефтяник" в 19:00. На сегодня проданы все билеты, их стоимость составляла от 1500 до 6000 рублей, сообщает "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Дима Билан - единственный победитель Евровидения от России, семикратный победитель EMA, единственный в истории обладатель 17 тарелок Муз-ТВ, лидер ротаций, чартов и музыкальных премий.

Концертная программа посвящена 35-летию певца. Режиссер шоу Алексей Голубев сделал постановку мирового уровня с голограммами, декорациями-трансформерами и неожиданными световыми решениями. Но главное – это два с лишним часа живого голоса Димы Билана с командой виртуозов — музыкантов и танцоров.

Отметим, шоу Дмитрия вызывают большой интерес у публики. На недавно состоявшемся концерте в Москве Билан собрал аншлаг в "Крокус Сити Холле", где многим не хватило билетов - SOLD OUT зафиксирован за две недели до концерта. Московский концерт приоткрыл завесу тайны над тем, что ждет фанатов в туровых городах.