"Русские медведи": экстремальный забег помогает проявить силу, выносливость и наш стальной характер

Более 600 человек из Тюмени и других городов заявились на экстремальный забег "Стальной характер", который проходит 10 марта в зимнем формате на набережной Туры. В числе участников - команда "Русские медведи", логотип и название которой символизирует российскую мощь, величие и силу.

Задача участников - преодолеть трассу длиной 5 км с множеством суровых испытаний и препятствий. Как рассказал один из координаторов мероприятия Илья Бомосов, всего предполагается шесть стартов по одному и тому же маршруту. "Самое необычное препятствие - снежная траншея, ее невозможно сделать в другое время года", - добавил он.

Участников забега поддерживали болельщики - несмотря на морозную погоду, горожане пришли семьями и дружными компаниями.

"Этот забег, прежде всего, – испытание для тех, кто соревнуется не с другими, а с самим собой", - считает один из участников Андрей. Он отметил, что десятки снежных ям не пугают его, а к испытанию с сеткой высотой 2,8 метров он подготовился. Еще одно интересное испытание – "Треугольники", так называемая наклонная стена, оборудованная выступами для рук и ног. Продвигаться по ней нужно не только вверх, но и вниз – здесь пригодятся навыки альпинизма.

Некоторые из участников проходят испытания в рамках забегов "Стального характера" уже не в первый раз, кое-кто даже не пропустил ни одного забега. Они отмечают, что с каждым разом трассы становятся сложнее и интереснее, а болельщики и группы поддержки заряжают позитивными эмоциями.

Как отмечают участники команды "Русские медведи", забег заряжает энергетикой. "Участие в этом забеге - это прекрасная возможность проявить национальные черты характера, силу, выносливость и наш стальной характер", - считают они. Символ команды с коллажем президента "верхом на медведе" выбран неслучайно – он означает российскую мощь, величие и силу, пишет ИА "Тюменская линия".

В этом году проект "Стальной характер" стартует традиционно с Тюмени, однако география проекта уже не ограничивается одним городом. В прошлом году забег вышел на федеральный уровень и состоялся в шести городах: Краснодаре, Тольятти, Чебоксарах, Тюмени, Екатеринбурге и Перми.

Особый интерес у зрителей вызвало мобильное приложение дополненной реальности "ми-ми-мишный софт", разработанное специально для экстремального забега "Стальной характер. Холод". Главным героем его стал белый медведь, который исполняет зажигательный танец и дарит цветы.

Скачать приложение можно в Play Market и в App Store. Открыв приложение и наведя экран телефона на метки, болельщики могли увидеть белого мишку на набережной, который покорял преграды или исполнял победный танец.