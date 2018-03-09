Школьник из Ялуторовска призвал сверстников отказаться от алкоголя

Школьник из Ялуторовска Никита Ильясов стал автором социального видеоролика "Отпишись от алкоголя", в котором поднимает проблему употребления горячительных напитков среди подростков. Он делает акцент на том, что есть другие увлечения, которые помогут завоевать авторитет сверстников и вызвать интерес у противоположного пола.

Ролик, представленный в рамках социального проекта "Шанс", построен на образах, которые подростки создают себе в социальных сетях, чтобы стать популярными среди окружения. По словам сценариста Михаила Матюхина, главный посыл — показать подрастающему поколению ценность здорового и трезвого образа жизни, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Инициатором создания социального ролика "Отпишись от алкоголя" стал сам школьник. Это яркий пример того, когда зритель перешел из роли потребителя контента в роль создателя. Он вдохновился и решил обратить внимание сверстников на острую проблему", - прокомментировала руководитель Центра неформального образования мультицентра "Моя территория" Мария Штыкова.

Посмотреть социальную рекламу "Отпишись от алкоголя" можно по ссылке.

Напомним, в конце февраля медианаставники социального проекта "Шанс" выпустили социальные видеоролики "Быть рядом" и "Добро рядом. Дай ему шанс", призванные обратить внимание родителей и детей на проблему подростковых суицидов. За две недели социальную рекламу в онлайне увидело более 400 тысяч человек. А в декабре 2017 года социальная реклама была посвящена профилактике детского алкоголизма.