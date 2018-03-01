Победителей и призеров регионального этапа олимпиады школьников наградили в Тюмени

Около 200 учащихся школ Тюменской области стали победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Церемонии награждения прошли в неcкольких муниципалитетах 28 февраля.

В Тюмени интеллектуальную элиту принимали в белом зале ТюмГУ и в Тюменском индустриальном университете. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поздравил ребят в видеообращении и пожелал не опускать высоко поднятую планку.

"Дорогие победители! На вас равняются школьники всей области. Впереди у вас новый этап жизни - поступление в вузы. Не сомневаюсь, что вы не опустите высоко поднятую планку. Будете первыми и в учебе, и в работе", - сказал глава региона.

В Тюменском государственном университете победителей олимпиады поздравил и наградил сопредседатель регионального штаба ОНФ Тюменской области, председатель общественного совета при УМВД по городу Тюмени Александр Пересторонин.

"Как преподаватель /ТюмГУ, Медиашколы, Тюменского президентского кадетского училища/ был приятно удивлен, увидев среди награждаемых своих учеников и воспитанников. Очень рад их достижениям! Ребята успешно справились с серьезными испытаниями, мы ими гордимся и надеемся, что они также достойно представят Тюменскую область на заключительном этапе. Желаю успешного поступления в вузы и стремления к дальнейшему развитию. А также предлагаю им как представителям талантливой и активной молодежи вступать в ряды Молодежного крыла ОНФ, где особое внимание уделяется новым идеям, научному потенциалу, креативным инициативам", - отметил Александр Пересторонин.

Напомним, в этом году в региональном этапе олимпиады участвовали более 1100 школьников. Впервые могли заявить о себе воспитанники языковых школ, а линейка предметов пополнилась испанским и китайским языками. Кроме того, по ряду предметов свои силы довольно успешно пробовали восьмиклассники, решая задания уровня 9 класса.

Теперь победители регионального этапа поборются за право представить Тюменскую область на заключительном этапе всероссийской олимпиады, которая пройдёт в марте-апреле этого года.