Еще в пяти городах и районах Тюменской области школы закрыты на карантин

С 16 февраля на карантин в связи с распространением ОРВИ и гриппа закрыты общеобразовательные учреждения в Тобольске, Ишиме, Заводоуковском городском округе, Уватском и Ярковском районах.
Как и в областном центре, по решению санитарно-противоэпидемической комиссии карантин в школах объявлен по 22 февраля включительно, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Добавим, что согласно действующим санитарным правилам учебный процесс в детских образовательных организациях могут приостановить в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей.
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