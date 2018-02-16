Еще в пяти городах и районах Тюменской области школы закрыты на карантин

С 16 февраля на карантин в связи с распространением ОРВИ и гриппа закрыты общеобразовательные учреждения в Тобольске, Ишиме, Заводоуковском городском округе, Уватском и Ярковском районах.

Как и в областном центре, по решению санитарно-противоэпидемической комиссии карантин в школах объявлен по 22 февраля включительно, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Добавим, что согласно действующим санитарным правилам учебный процесс в детских образовательных организациях могут приостановить в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей.