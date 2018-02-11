В Тюмени состоится семинар о продажах в интернете

Бесплатный семинар "Формула сайта: все, что нужно знать о продажах в интернете" состоится в Тюмени 15 февраля. Мероприятие начнется в 10:00 в конференц-зале "Международный Конгресс-Холл" Тюменского технопарка.

Слушателями семинара могут стать как действующие владельцы онлайн-магазинов, так и начинающие предприниматели, которые планируют открыть свое дело в этой сфере. Своим опытом с ними поделятся эксперты из компаний 1С-Битрикс, Legacy, RU-CENTER, МойСклад, PONY EXPRESS, пишет "Вслух.ру".

Спикеры расскажут о новых правилах рынка рынке e-commerce, о подключении онлайн-кассы в соответствии с законодательством. Раскроют секреты, как привлечь клиентов с помощью социальных сетей, а также какие шаги нужно предпринять, чтобы не обанкротиться. Кроме того, на семинаре покажут примеры успешных интернет-проектов.



Изучить полную программу семинара и зарегистрироваться можно по ссылке: https://formula.1c-bitrix.ru/spring2018/tyumen/

