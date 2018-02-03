Тысячи тюменцев вышли на патриотический митинг "Россия в моем сердце"

Фото: Матвей Спирев, ВКонтакте

Более 7,5 тысяч человек – жители и гости Тюмени – принимают участие в патриотическом митинге-концерте "Россия в моем сердце" 3 февраля на Цветном бульваре. На мероприятие пришли взрослые, молодежь, а также целые семьи. Количество участников митинга продолжает увеличиваться.

На центральную площадку Тюмени в этот день тюменцы пришли, чтобы отдать дань уважения своим дедам и прадедам за мирную и свободную жизнь в рамках празднования 75-летия победы в Сталинградской битве, а также чтобы поддержать российских спортсменов – тех, кто отправился на Олимпиаду в в Пхенчхане и тех, кто до нее не допущен.

Участие в митинг-концерте вместе с тюменцами принимают участие победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы. На главной городской площадке они обратятся к спортсменам, которые отправятся защищать спортивную честь страны под нейтральным флагом, тем самым продемонстрируют непреодолимую силу воли к победе. Участники митинга в Тюмени вынесли на улицу транспаранты и плакаты, на которых разместили призыв: "Победа будет наша", пишет ИА "Тюменская линия".

Программу митинга продолжит концертная праздничная программа, на которой выступят местные творческие коллективы. На Цветном бульваре работает бесплатная полевая кухня, тюменцы могут попробовать и эксклюзивные блюда от тюменских предпринимателей: пельмени с щукой и курицей, вареники с капустой под названием "Российские победные", с творогом "За Легкова", с картофелем и грибами "За Белова", сладкие вареники с вишней. Оригинальные названия подобрали и для безалкогольных напитков старорусской и старосибирской традиции, среди которых есть сбитень "Без мельдония", чай со сливками "За Викторию Сливко", глинтвейн "Пуля", медовуха "Выстрел".

В завершение мероприятия на площади развернутся спортивные площадки, где инструкторы предложат всем желающим поучаствовать в хоккейном турнире в валенках, пройти мастер-класс по скандинавской ходьбе и посмотреть показательные выступления фигуристов.