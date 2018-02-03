В центре Тюмени проходит митинг

На Цветном бульваре проходит митинг-концерт "Россия в моем сердце". Всероссийская акция проводится в связи с 75-летниим юбилеем победы в Сталинградской битве и в поддержку российских спортсменов в преддверии зимних Олимпийских игр.

Перед концертной площадкой - масса народу: кадеты из военно-патриотических объединений, спортсмены, студенты, школьники, волонтеры и так далее Многие тюменцы пришли семьями и целыми компаниями.

На бульваре ярко от флагов и транспорантов с надписями "Россия в моем сердце", "Вместе мы сила", "Сплоченная Россия - великая страна". Возле сцены развернут огромный флаг Российской Федерации, его держат известные спортсмены.

Здесь же организованы мероприятия для всех любителей здорового и активного образа жизни.