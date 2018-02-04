В Ялуторовске пройдут масленичные конкурсы

Жители и гости Ялуторовска могут принять участие в конкурсах, которые пройдут в рамках регионального праздника "Сибирская масленица". Один из них – по созданию "Костюма масленичной недели", сообщили в пресс-службе губернатора.

К участию приглашаются как коллективы, так и отдельные жители и гости города Ялуторовска. Главное условие - нужен яркий, красочный костюм, соответствующий теме "Сибирской масленицы". Число участников конкурса не ограничено.

За лучшие женский, мужской, детский костюмы, а также за самый оригинальный из них участники конкурса получат дипломы и подарки от спонсоров и партнеров праздника. 18 февраля в 11.30 от КДЦ "Юбилейный" до Сретенской площади" пройдет театрализованное шествие "Санный поезд" во главе с чучелом Масленицы.

Конкурс масленичных чучел "Масленица краса - разноцветная коса!" будет проходить на масленичной неделе в Ялуторовском остроге. Можно представить и несколько чучел от одного участника. Главное условие – высота чучела не менее метра. Творения ялуторовчан просят доставить в Ялуторовский острог 06 февраля (с 10 до 18 часов), где они станут частью выставки.

18 февраля подведут итоги конкурса, его победителей и участников также ждут награды.