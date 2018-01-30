В тюменском отеле "Vostok" открылся ресторан при Ателье вина "Абрау-Дюрсо"

Торжественное открытие ресторана при Ателье вина "Абрау-Дюрсо" состоялось в Тюмени в отеле "Vostok" в пятницу, 26 января. Бренд шеф-повар Центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" Сергей Альшевский и шеф-повар ресторации "Vostok" Владимир Кузнецов поразили гостей уникальными авторскими блюдами.

За праздничным ужином можно было отведать жаркое из ишимского кабанчика, подкопченые мидии с кубанскими огурцами, жареное мясо рапана и другие изысканные блюда с соусами, приготовленными на основе напитков Русского винного дома "Абрау-Дюрсо", а также десерты.

Вел вечер бренд-амбассадор Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" Виталий Горбенко, он рассказывал про вина и предлагал их для сопровождения блюд.

Отметим, Ателье вина "Абрау-Дюрсо" открылось в отеле "Vostok" в октябре прошлого года, здесь можно ознакомиться со всей линейкой продукции известного производителя и узнать много интересного о виноделии.

"Vostok" - самый крупный отель нашего города, для гостей открыты 375 номеров с видом на Храм Дмитрия Донского, фонтан и парк, а также для удобства гостей и жителей города представлены 5 залов ресторации, 4 зала конференц-центра общей площадью 468 квадратных метров и вместимостью 15-250 человек, тренажёрный зал, охраняемая парковка, автомойка и бесплатный Wi-Fi.