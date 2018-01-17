Свадьба в "Доме Пионеров": незабываемое торжество в уютной обстановке

Уникальный ресторанно-гостиничный комплекс "Дом Пионеров", расположенный под Тюменью, уже завоевал сердца многих молодоженов, и сейчас готовится к новому свадебному сезону.

В подготовке праздника будущим молодоженам помогает дружная команда "Дома Пионеров". На красивом причале у реки можно организовать выездную регистрацию, а затем провести фотосессию в природном интерьере, в деревянной лодке или у воды. В распоряжении молодых кованая белоснежная арка, которая добавит изысканности и стиля.

Сотрудники "Дома пионеров" предложат для молодой пары и ее свиты приветственный фуршет. О досуге гостей беспокоиться не придется. В уникальном музее и парке советской скульптуры собраны многочисленные экспонаты советских времен. Старшее поколение погрузится в теплые воспоминания о прошлом, а молодежь узнает много интересного об эпохе СССР. Специально для маленьких гостей всегда открыта детская комната.

Центральным местом празднования станет ресторан "Столичный", расположенный на территории гостиничного комплекса. Зал ресторана рассчитан на 60 мест. В меню – русская и европейская кухня, в том числе традиционные советские блюда, которые колоритно впишутся в тематику праздника.

Молодоженов ждут приятные подарки: свадебный каравай и ночь в номере категории "Люкс", а также возможность насладиться СПА-отдыхом: посетить бассейн, сауну или хамам. Для размещения гостей в "Доме пионеров" предусмотрено 26 номеров разного класса.

Отметим, что свадьбы в "Доме Пионеров" организуются в течение всего года, это позволяют условия, созданные на базе отдыха. Однако большая часть из них проходит в разгар свадебного сезона, летом.

Чтобы не упустить возможность провести торжество в честь создания новой семьи в этом прекрасном месте на лоне природы, можно забронировать необходимую дату на сайте или по телефону (3452) 21-88-99.