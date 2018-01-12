В Тюменской области за год на ВИЧ-инфекцию проверились более 400 тысяч человек

В 2017 году в Тюменской области заразившихся ВИЧ-инфекцией людей в пересчете на 100 тысяч населения региона было выявлено меньше, чем в 2016 году. Снижение заболеваемости ВИЧ было зарегистрировано впервые за 12 лет.

По данным Тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД, в Тюмени в 2017 году отмечалось падение темпа прироста на 16,8%: в 2016 году в областном центре было выявлено 935 ВИЧ-положительных тюменцев, а в 2017 году — 801.

"Третий год подряд мы отмечаем снижение темпов прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Тюменской области. Интересно, что данное снижение происходит на фоне увеличения протестировавшихся на ВИЧ жителей региона, — говорит главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Александр Попков. — Следуя государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года, призывам ЮНЕЙДС Тюменская область предприняла колоссальные усилия для того, чтобы как можно больше тюменцев узнали свой ВИЧ-статус. В этом году тест на ВИЧ сдали 411 942 жителей Тюменской области, что на 34,6 % больше планового показателя, предусмотренного государственной стратегией. То, что наряду с увеличением тестирования на ВИЧ мы видим уменьшение количества наших новых пациентов, говорит о том, что в основной части пациенты с ВИЧ в Тюменской области уже выявлены. Благодаря нашим активным лечебным действиям пациенты уже не являются источниками инфекции. А наши усилия в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции говорят о понимании тюменцами базовых правил собственной защиты от ВИЧ-инфекции".

Специалисты отмечают, что в 2017 году в Тюменской области почти на 22,5% стало меньше выявляться ВИЧ-положительных беременных женщин, также снижаются показатели среди лиц, употребляющих наркотики, и выходящих из мест лишения свободы.

Добавим, что в 2017 году Тюменская область оказалась в пятерке субъектов РФ с самой высокой заболеваемостью ВИЧ в рейтинге Роспотребнадзора. По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), Россия занимает третье место в мире по числу новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией — после ЮАР и Нигерии.