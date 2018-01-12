В Ялуторовске вновь готовятся перевернуть трехметровый блин

Фото: Юрий Хозяинов

18 февраля Ялуторовск снова охватит гигантомания. На народном празднике "Сибирская масленица" в двенадцатый раз предпримут выпечку огромного блина на трехметровой сковороде. Организаторы действа, за годы перебравшие разные рецепты теста и приспособления для переворачивания столь тонкой материи, рассчитывают в этом году проделать все так, чтобы попасть в книгу рекордов России.

Помимо этого развлечения на масленичном гулянии в Ялуторовске горожан и туристов ждут фестиваль гигантской продукции производителей Тюменской области, конкурсы тематических костюмов, ярмарка народных промыслов, хороводы и игрища. В планах и еще одна забава с трехметровой сковородой — каждый сможет выпечь на ней блин на счастье.

Перед главным гулянием в Ялуторовском остроге с 13 по 17 февраля будет организована интерактивная программа для детей "Масляничный разгуляй".

Напомним, что помимо блинов на знаменитой трехметровой сковороде готовили яичницу из тысячи яиц и большую порцию жареной картошки с грибами. Практиковали в Ялуторовском районе и приготовление гигантского пельменя — с начинкой из множества маленьких пельменей.