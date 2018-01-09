В Telegram появились стикеры про Тюмень

Тюменские стикеры можно найти на канале telegram "В курсе".

Первый стикерпак содержит одиннадцать изображений с яркими эмоциональными фразами. Из местных достопримечательностей в нем отражены только мост Влюбленных и золотистый зверь с улыбкой чеширского кота с бульвара кошек. Пока акцент сделан на известных людях, чья судьба связана с Тюменской областью. В частности, в картинках отражены Ермак, Григорий Распутин, а также Сергей Собянин, Евгений Гараничев, Алексей Чумаков:

Однако разработчики обещают, что стикерпак будет регулярно пополняться. Свои пожелания и идеи пользователи могут отправить на почту: vkurse72@mail.ru Лучшие из них будут воплощены в стикерах.

Ссылку для добавления можно найти на канале: https://t.me/vkurse72