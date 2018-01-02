На всероссийском конкурсе социального обслуживания оценили творческого тоболяка

Победителем всероссийского конкурса "Лучший работник учреждения социального обслуживания" в номинации "За творчество в работе" стал специалист по социальной работе Центра социального обслуживания населения Тобольска Руслан Теляев, сообщили в пресс-службе губернатора.

Победителю 36 лет, 11 лет он работает в Центре соцобслуживания населения Тобольска инструктором по трудовой терапии. В сфере его внимания - люди с ограниченными возможностями здоровья, дети из малообеспеченных и многодетных семей. Коллеги отмечают его коммуникабельность, инициативность и творчество.

Возможность принять участие во всероссийском конкурсе Руслан получил, победив в аналогичной номинации на региональном этапе конкурса.

До этого, специалисты из Тюменской области пять раз занимали призовые места этого конкурса, который проводится с 2011 года министерством труда и социальной защиты РФ.

Сегодня в отрасли "Социальная политика" работают около 5,5 тысяч человек. Их средний возраст составляет 40 лет. Ежегодно в рамках системы непрерывного профессионального образования проходят обучение более 30% социальных работников.