Ледовые корты работают в 15 населенных пунктах Тюменского района

В пятнадцати населенных пунктах Тюменского района залиты ледовые корты и площадки. Почти все они работают ежедневно, сообщает "Мегатюмень".

Полный перечень ледовых площадок и хоккейных кортов, имеющихся на территории Тюменского муниципального района, можно посмотреть на сайте администрации. Информация о них размещена с указанием места, адреса местонахождения, режима работы, наличия помещений для переодевания и пункта проката.

Хоккейных кортов в районе залито 15 – в поселках Богандинский, Боровский, Винзили, Новотарманский, Горьковка, селах Борки, Каскара, Мальково, Онохино, Созоново, Успенка, Червишево и Перевалово. Ледовые площадки для любителей хоккея и фигурного катания расположены в селах Княжево и Чикча, в поселке Московский.

Пункты проката лыж имеются в 8 муниципалитетах, желающие могут взять на прокат коньки и принять участие в массовых катаниях.

Залиты катки и на территориях 16 общеобразовательных учреждений (это Богандинская СОШ № 2 и СОШ № 1, Горьковская, Муллашинская, Наримановская, Созоновская, Чикчинская средние общеобразовательные школы), другие.

В школьных учреждениях Тюменского района еще в начале декабря завершена прокладка лыжни. Они есть в 30 учреждениях. На них планируется сдавать в прокат 835 пары лыж. Так что любителям отдыха на свежем воздухе есть, где потренироваться и заняться любимым видом спорта.